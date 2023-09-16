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السبت، 16-09-2023 12:31 م

إصابات بمشاجرة عنيفة في عمان

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اندلعت مشاجرة في منطقة القويسمة بالعاصمة عمان، صباح اليوم السبت، أدت إلى إصابة 4 شبان ، وفق مصدر امني . 

 وقال المصدر ان طرفا الشجار اسعفوا إلى مستشفى البشير والتوتنجي، حيث تعرض أحدهم للضرب بواسطة أداة حادة "قطاعة" على رأسه ما أدى لحدوث جرح قطعي، وما يزال جميعهم قيد العلاج.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بملابسات المشاجرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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