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الأحد، 17-09-2023 04:20 م

أمين عمان يشارك بأعمال منتدى الحكومات المحلية والإقليمية في نيويورك

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الوكيل الاخباري - شارك أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة في منتدى الحكومات المحلية والإقليمية، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بهدف الإعلان عن التزامات جادة للتأثير في توطين أهداف التنمية المستدامة.

وثمن الشواربة، في كلمته كمتحدث رئيسي عن محور المراجعات الطوعية المحلية وصولاً إلى تحسين الأداء والتنمية على المستوى المحلي، جهود منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية لدعم عمان، وتعاونهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن استراتيجية الأمانة للأعوام 2022- 2026، جاءت بناء على توجيهات ملكية، وأهداف التنمية المستدامة العالمية، واحتياجات المواطنين، بما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي، ضمن أربعة محاور أساسية، تشمل جودة الحياة والبيئة، والنقل والحلول المرورية والبنية التحتية، والاستثمار، إضافة إلى التشريعات.

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