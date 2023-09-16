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السبت، 16-09-2023 05:45 م

السفير الليبي يعبر عن تقديره لوقوف الأردن إلى جانب بلاده

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الوكيل الاخباري - أشاد السفير الليبي في عمان عبدالباسط البدري، بجهود الأردن في مساندة الشعب الليبي بعد الإعصار والفيضانات التي تعرضت لها بلاده.

وعبر السفير في تصريح صحفي اليوم السبت، عن شكره للأردن حكومة وشعبا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على وقفته الأخوية و مساندته للشعب الليبي، وتقديمه المساعدات اللوجستية الطبية، وإرسال فريق البحث والإنقاذ الدولي التابع لمديرية الأمن العام وتسخير جميع الجهود للوقوف مع إخوانهم هناك.

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