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الخميس، 05-10-2023 06:22 م

الشواربة يشكر السفارة الأمريكية

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الوكيل الاخباري - شكر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة السفارة الأمريكية بمناسبة إعلان عمان أول عاصمة بيئية في الشرق الأوسط في إطار منتدى العواصم البيئية.

وقال الشواربة في منشور عبر "إكس"، أتقدم بالشكر لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بسعادة السفيرة يائل لمبرت وأصحاب السعادة السفراء شركائنا في إعلان عمان أول عاصمة بيئية في الشرق الأوسط في إطار منتدى العواصم البيئية وذلك بهدف تعزيز مبادرات الاستدامة والتخضير والحد من آثار التغير المناخي".

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