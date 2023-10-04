السفارة الاميركية : فتح باب تأشيرة الهجرة إلى الولايات المتحدة - رابط التقديم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت السفارة الاميركية في عمان انه سيتم فتح باب التسجيل للاشتراك في برنامج تأشيرة الهجرة التنوعية 2025 في الفترة من 4 تشرين الأول/أكتوبر إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 .



واشارت انه سيسمح للقادمين من البلدان ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة، والذين يستوفون متطلبات التأهل، بالتسجيل لنيل فرصة للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة.



وتاليا التفاصيل في منشور السفارة عبر صفحتها على الفيسبوك :

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