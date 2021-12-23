الصحة: إلزامية تلقي الجرعة الثالثة قد تُطبق بهذه الحالة

الوكيل الإخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا عادل البلبيسي، إن الزامية اخذ الجرعة الثالثة من مطعوم كورونا قد يُطبق إذا بقي الإقبال على المطاعيم ضعيفاً.

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وأشار البلبيسي، اليوم الخميس، إلى أنه يمكن أن يصبح "سند أخضر" فقط لمن تلقى 3 جرعات، إضافة الى تذكير الفئة المستهدفة بالرسائل النصية.



وأوضح، أنه لا يوجد حتى اللحظة قرار بإلزامية أخذ الجرعة الثالثة، وإنما الوزارة تدرس إمكانية إعطائها لزيادة المناعة لدى المواطنين في ظل انتشار متحور أوميكرون عالمياً.



وأضاف البلبيسي، أن أعداد الذين تلقوا الجرعة الثالثة نحو 200 ألف شخص فقط، وذلك منذ شهرين وحتى اللحظة.



ولفت إلى أنه عند تخفيض المدة بين الجرعة الأولى والثانية أصبح أعداد الأشخاص الواجب عليهم أخذ الجرعة الثالثة نحو 3 مليون ونحن بعيدين جدا عن هذا الرقم، ويجب التوجه لأخذ الجرعة الثالثة حماية إضافية.



ونوه إلى أن 35 % من الفئة المستهدفة لأخذ الجرعة الأولى لم يأخذوها حتى الآن، بينما 40% لم يتلقوا الجرعة الثانية من الفئة المستهدفة، مشيرا الى أن نسبة وفيات كورونا في الأردن هي مشابهة للنسب العالمية. المملكة



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