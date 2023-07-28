الصحة تبدأ بتنظيم نشاطات تثقيفية بأنماط الحياة الصحية في المحافظات

الوكيل الاخباري - ضمن نشاطات الحملة الإعلامية للتوعية بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية في مختلف محافظات المملكة، التي أطلقتها وزارة الصحة مؤخراً بدعم من الاتحاد الأوروبي والتعاون الاسباني تحت شعار "حياتك قرارك، فكر باختيارك"، نظمت مديرية صحة عجلون ومديرية التوعية والإعلام الصحي في الوزارة أمس الخميس نشاطاً تثقيفيا حول الحملة في محافظة عجلون بمشاركة من المجتمع المحلي.



وهدف النشاط التثقيفي إلى تعزيز توجهات المجتمع المحلي نحو اعتماد أنماط حياة صحية للتخفيف من عوامل الاختطار التي تساهم بالإصابة بالأمراض المزمنة مثل اتباع نظام غذائي غير صحي وغير متوازن والسمنة، وقلة النشاط البدني، والتدخين أو التعرض له.

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