الأحد 09-07-2023
الوكيل الاخباري

إلغاء نقل خارجي لمعلمين - أسماء

تعميم من وزير التربية لجميع مديريات التربية والتعليم

يوم مفتوح لمجتمع النساء في الهندسة بجامعة اليرموك

مصدر حكومي يوضح إجراءات التحكيم في قضية العطارات

بقيمة 12 مليون دولار .. مدينة ترويحية في عمّان

مدير الأمن العام يلتقي الوكيل الدائم للشؤون الخارجية والكومنولث البريطاني

حادث سير مروع على طريق اربد - عمان (فيديو )

ندوة في الطفيلة حول أثر مواقع التواصل الاجتماعي على الشباب

آل البندي و الشوبكي نسايب - صور

الجامعة الأردنية تبدأ بروفات حفلات تخريج فوجها الثامن والخمسين

الأحد، 09-07-2023 04:53 م

بلدية جرش تحقق أرقاما قياسية في التحول الإلكتروني

637622cbb9739


الوكيل الإخباري - حققت بلدية جرش الكبرى، أرقاما قياسية في مجال الخدمات التي تقدمها عبر التحول الإلكتروني.

اضافة اعلان


وقال رئيس البلدية احمد هاشم العتوم، اليوم الأحد، إن البلدية وانسجاما مع التوجهات الملكية، تحرص على تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين بالتشاركية مع عدد من المؤسسات والوزارات، كالإدارة المحلية والاقتصاد الرقمي.


وأضاف أنه تم البدء بالخدمات الالكترونية منذ شهر آذار الماضي بشكل تجريبي، مبينا أن البلدية تعتبر من أوائل البلديات في المملكة، من حيث إنجاز عدد المعاملات بأرقام مضاعفة، وهذا يأتي تنفيذا لخطة البلدية في الحوسبة، متوقعا حوسبتها بالكامل في نهاية عام 2025 .


وأشار إلى أن التحول الإلكتروني، يهدف إلى التسهيل على المواطنين في الوقت و الجهد، حيث تم حوسبة الدائرة المالية والمسقفات، وتجري البلدية حاليا إدخال المعاملات عبر النافذة الواحدة الحكومية.


وقال إنه تم خلال 3 أشهر، انجاز 165 ألفا و244 حركة على هذا النظام الجديد بنسبة تجاوزت الــ 90 بالمئة ، معربا عن أمله المضي قدما بهذا البرنامج للوصول إلى مرحلة الــ gis ،التي ستسهل الحصول على المعلومة للمواطن والبلدية وترتيب الأمور الخدماتية والتنظيم .


وأشار إلى أنه تم المباشرة بهذا التحول الإلكتروني بإمكانيات ذاتية من البلدية على الرغم أن هناك نقص بالأجهزة التي نحن بأمس الحاجة لها من كمبيوترات وسكانر ونظام تتبع المعاملات .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
720237163141683058385

تعميم من وزير التربية لجميع مديريات التربية والتعليم

r

يوم مفتوح لمجتمع النساء في الهندسة بجامعة اليرموك

8c3612d4baabf4ccf364fac81a5ff647

ورشة عمل في إربد حول إعداد التقارير الإعلامية

مبنى رئاسة الوزراء

مصدر حكومي يوضح إجراءات التحكيم في قضية العطارات

r

بقيمة 12 مليون دولار .. مدينة ترويحية في عمّان

1688906670295

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تنظم ورشة لبرنامج "مشورة النظراء"

أخبار متعلقة
0L5A1502 - Copy

إطلاق منصة حكومية جديدة - تفاصيل

1687182200203

السفير الأميركي يطلق مشروع شبكة التعاون للتعليم العالي الثنائي

0L5A9380

13 مليون جنيه إسترليني من التنمية البريطانية لتمويل برنامج "استدامة ++"

وزارة الخارجية

الخارجية تدين الهجوم المسلح الذي استهدف مدرسة في أوغندا

WhatsApp Image 2023-06-16 at 4.53.08 PM

15 شاحنة أغنام بلدية تغادر للسعودية و15 ألف رأس جاهزة للتحميل

WhatsApp Image 2023-06-11 at 2.57.53 PM

الفراية يبحث أوجه التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي