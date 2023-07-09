بلدية جرش تحقق أرقاما قياسية في التحول الإلكتروني

الوكيل الإخباري - حققت بلدية جرش الكبرى، أرقاما قياسية في مجال الخدمات التي تقدمها عبر التحول الإلكتروني.

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وقال رئيس البلدية احمد هاشم العتوم، اليوم الأحد، إن البلدية وانسجاما مع التوجهات الملكية، تحرص على تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين بالتشاركية مع عدد من المؤسسات والوزارات، كالإدارة المحلية والاقتصاد الرقمي.



وأضاف أنه تم البدء بالخدمات الالكترونية منذ شهر آذار الماضي بشكل تجريبي، مبينا أن البلدية تعتبر من أوائل البلديات في المملكة، من حيث إنجاز عدد المعاملات بأرقام مضاعفة، وهذا يأتي تنفيذا لخطة البلدية في الحوسبة، متوقعا حوسبتها بالكامل في نهاية عام 2025 .



وأشار إلى أن التحول الإلكتروني، يهدف إلى التسهيل على المواطنين في الوقت و الجهد، حيث تم حوسبة الدائرة المالية والمسقفات، وتجري البلدية حاليا إدخال المعاملات عبر النافذة الواحدة الحكومية.



وقال إنه تم خلال 3 أشهر، انجاز 165 ألفا و244 حركة على هذا النظام الجديد بنسبة تجاوزت الــ 90 بالمئة ، معربا عن أمله المضي قدما بهذا البرنامج للوصول إلى مرحلة الــ gis ،التي ستسهل الحصول على المعلومة للمواطن والبلدية وترتيب الأمور الخدماتية والتنظيم .



وأشار إلى أنه تم المباشرة بهذا التحول الإلكتروني بإمكانيات ذاتية من البلدية على الرغم أن هناك نقص بالأجهزة التي نحن بأمس الحاجة لها من كمبيوترات وسكانر ونظام تتبع المعاملات .