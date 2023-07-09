الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تنظم ورشة لبرنامج "مشورة النظراء"

الوكيل الإخباري - نظمت الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، اليوم الأحد، الورشة الحوارية الأولى لبرنامج "مشورة النظراء والدعم التماثلي" لعدد من المصابين العسكريين من مختلف محافظات المملكة.

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وبحسب بيان للهيئة، قال مدير عام الهيئة العميد الركن الطيار المتقاعد موران ترك، إن الورشة تعتمد على تحقيق الدعم المتبادل بين ذوي الإعاقة من العسكريين، بهدف تبادل التجارب والتعاون بينهم؛ لتجاوز التحديات والحواجز النفسية، ما يسهم في تمكينهم وتحفيزهم ودمجهم بالمجتمع، وتعزيز حقهم بالعيش المستقل من خلال الاعتماد على الذات وبناء العلاقات الاجتماعية.



وعبر الترك خلال الورشة عن إعجابه بما حققه المصابين العسكريين من قصص نجاح بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتضحيات في ميادين البطولة والرجولة متسلحين بالإرادة والعزيمة وما تعلموه في المدرسة العسكرية الهاشمية التي جعلت منهم نماذج تحتذى في تحدي الإعاقة وتحقيق الطموح وإثبات الذات.



وتأتي هذه الورشة استمراراً لجهود الهيئة في تقديم مختلف خدمات الرعاية والتأهيل للمصابين العسكريين بما في ذلك تقديم المشورة والدعم النفسي للمصابين العسكريين من خلال إتاحة الفرصة للحوار وتطوير أساليب التواصل والدعم التماثلي فيما بين المصابين العسكريين.