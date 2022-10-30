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الأحد، 30-10-2022 07:04 م

الصحة تحتفل بالشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي

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الوكيل الاخباري - احتفلت وزارة الصحة، بالشهر العالمي للتوعية والكشف عن سرطان الثدي ضمن حملة نظمتها مديرية الأمراض غير السارية، بعنوان "أكتوبر الوردي" في مبنى الوزارة بالتعاون مع البرنامج الأردني لسرطان الثدي.

وتهدف الحملة إلى توعية الكوادر بسرطان الثدي وأعراضه وطرق علاجه والوقاية منه، فضلا عن تشجيع السيدات والكوادر العاملة في الوزارة على إجراء الفحص السريري و الشعاعي للثدي للكشف المبكر عن المرض وعلاجه.

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