الصحة تحذر الأردنيين من زيادة الوزن

الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إن الأمراض غير السارية ستمثل التحدي الأكبر أمام الأردن خلال السنوات المقبلة.



وأضاف الهواري، خلال استضافته على برنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني، أن المملكة تشهد زيادة في نسبة التدخين وينعكس على زيادة السمنة، ما يحدث زيادة أيضا بإصابات مرض السرطان.



ولفت إلى أن الوزارة بصدد وضع استراتيجية جديدة اعتبارا من العام المقبل وتمتد لثلاث سنوات والتي ستعلن في نهاية الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الاستراتيجية ستركز على الرعاية الصحية غير الأولية والذي يدور حول مفهوم طب أسرة والطب الوقائي وتوفير ما نحتاجه إلى الخدمات.



وأكد ضرورة حذر المواطنين من زيادة الوزن مع ضرورة اتباع النمط الصحي والابتعاد عن التدخين.

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