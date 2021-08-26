الصحة تُحذر متلقي لقاح كورونا



الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي، إن أخذ المطاعيم لا يعني التراخي بإجراءات الوقاية والصحة العامة، وخاصة مع الفتح الشامل في الأول من أيلول المقبل.



وأضاف البلبيسي في حديث له عبر التلفزيون الأردني، الخميس، أن الأشخاص المتلقين لجرعتي اللقاح، من الممكن أن يصابوا بالفيروس كون نسبة الحماية تصل إلى 85%، ومن الممكن أن ينقلوا العدوى للآخرين.



وشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية رغم أخذ المطعوم، وخاصة في الأماكن التي تشهد اكتظاظاً.

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