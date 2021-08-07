الصحة: الحجر الصحي للقادمين من 7 دول

الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، السبت، إنّ 7 دول مستثناه من قرار إعفاء الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا من فحص (PCR) إذا كان سفرهم أقل من 10 أيام.

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وأضاف البلبيسي، أن الدول الـ 7 خاضعة لإجراءات وقائية بسبب تصنيفها الوبائي "الهند، بنغلادش، ميانمار، باكستان، نيبال، بوتان، سيريلانكا"، قائلا: "أي شخص يأتي من الدول الـ 7 يجب أن يخضع للحجر المؤسسي 14 يوما مهما كانت نتيجة الفحص".



وأشار، إلى إن أي مواطن غادر الأردن وحاصل على جرعتي اللقاح وسفره أقل من 10 أيام لن يطلب منه شهادة فحص " بي سي آر" من الدولة التي سافر إليها.

