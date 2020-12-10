الصحة تعلق على إعادة فتح أبواب المدارس







الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الصحة، مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة إن الوزارة تلاحق كل معلومة ضد أو مع مطعوم كورونا للتأكد من فعاليته بشكل كامل.



وأضاف الهياجنة في تصريحات صحفية، أن المطعوم قدم لأكثر من 38 ألف مشترك بدراسة لمؤسسة الغذاء والدواء الامريكية، مشيراً إلى أن البعض منهم لم يقدم له لقاح حقيقي.



وعن الاعراض الجانبية للقاح قال: "بحسب الدراسات شعر 84% بآلم في موقع الحقنة، و62% بتعب عام، ووجع رأس 50% وحرارة 31%، اما المضاعفات الجانبية الضخمة كانت بعد الجرعة الثانية لكن لم يحدث شيء معين يمكن القول أنه مات بسبب المطعوم".



وأكد الهياجنة أن من ماتوا بعد اللقاح لم تكن وفاتهم لها علاقة بالمطعوم مشيراً الى أنه من الممكن ان تكون بسبب مرض آخر.



وشدد الهياجنة على ضرورة أن يبقى المواطن ملتزما بالكمامة والتباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي في الأردن بتحسن متزايد وثبات ولكن علينا أن نبقى حذرين.



وبين أنه لا يستطيع تحديد مصير طلبة المدارس بدون اتخاذ القرار سوياً مع وزارة التربية، موضحا أن الهدف الرئيسي هو العودة لحياتنا الطبيعية.