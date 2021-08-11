الصحة تعلن عن اجراءات وقرارات جديدة

الوكيل الاخباري -

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دعا أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والامراض السارية، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي الفئة العمرية الأكبر من 60 عاما إلى ضرورة تلقي المطعوم بجرعتيه في أسرع وقت ممكن.وقال في تصريحات صحفية ان الوزارة وضعت مواقع تطعيم في المركز الوطني للسكري والمواقع التي يرتادوا إليها بالعادة، ما رفع نسبة التطعيم بشكل بسيط.وأضاف، أن 90 بالمئة من العينات المخبرية التي تفحص في الأردن تعود إلى سلالة دلتا؛ إذ أصبح السلالة السائدة في المملكة.وعن الأشخاص الذين تخلفوا عن تلقي اللقاح، نوه إلى أن جميع مراكز التطعيم تفتح أبوابها لهذه الفئة العمرية اليوم والغد مع ضرورة الإشارة إلى أن أعدادهم تصل إلى 333 ألف.