الصحة تعيد تشكيل اللجنة الفنية العليا للنظر في القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية

الوكيل الاخباري -

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اعاد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات تشكيل اللجنة الفنية العليا للنظر في القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية، وذلك استنادا لأحكام قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018، والتي يتم إعادة تشكيلها كل عامين.وبين الدكتور عبيدات خلال تأدية اعضاء اللجنة القسم اليوم السبت، أن قانون المسؤولية الطبية سيسهم في دفع المهن الصحية قدما الى الأمام وإحداث نقلات نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفي دعم السياحة العلاجية لا سيما للمرضى من الدول العربية والاجنبية القادمين للعلاج.ودعا اعضاء اللجنة الى تحري الدقة في تناول القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية المنظورة امام اللجنة الطبية العليا لما تساهمه في تحقيق العدالة والشفافية وتعكس مصلحة المواطنين والكوادر الطبية على حد سواء.وأكد ضرورة التعامل مع القضايا المنظورة بسرية وموضوعية وتشاركية في اتخاذ القرار، كون الأردن من اوائل الدول التي سنت مثل هذا القانون في المنطقة للحفاظ على حقوق مقدمي الخدمات الصحية ومتلقيها.يذكر أن اللجنة الفنية العليا تنظر في القضايا المقدمة من قبل القضاء والنقابات ووزير الصحة والبت في الدعاوي التي تتعلق بالأخطاء الطبية بالسرعة الممكنة والتي تهم جميع الاطراف لاتخاذ القرارات اللازمة التي تتناسب مع المصلحة العامة.