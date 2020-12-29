الصحة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن لقاح كورونا







الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا في الأردن الدكتور وائل هياجنة إن لقاحات كورونا التي يقوم المواطن بالتسجيل لها ليست محددة بنوع واحد، بل يقوم المواطن بالتسجيل لتلقي لقاح كورونا بشكل عام.



وأضاف خلال تصريحات صحفية، أن النافذة التي اطلقتها الوزارة أخيراً، ليست محددة بنوع واحد، ولا يستطيع المواطن اختيار اللقاح الذي يريد أن يتلقاه.



وأكد أن أي لقاح سيتم الموافقة عليه في الأردن سيكون فعالاً وآمناً، مهيباً بكافة الأردنيين والمقيمين بالتسجيل لتلقي اللقاح.



وأشار إلى أن جرعات من لقاح كورونا ستصل إلى الأردن في منتصف كانون الثاني، أو بداية شباط.



ودعا الهياجنة إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها وعدم الإلتفات للشائعات.