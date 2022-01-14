الصحة توضح آلية تلقي بديل دواء ميرك لعلاج كورونا المتوافر في الأردن

الوكيل الإخباري - أعلن مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا عادل البلبيسي، الجمعة، عن آلية تلقي بديل "دواء ميرك" لعلاج المصابين بفيروس كورونا المتوافر في الأردن.

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وقال البلبيسي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، إنه تُعطى 4 كبسولات (800 ملغم) كل 12 ساعة ولمدة 5 أيام، موضحاً أن الكبسولة الواحدة بحجم 200 ملغم.



ولفت البلبيسي النظر إلى أن بديل دواء ميرك يُعطى عند بدء الإصابة ولمدة من 4-5 أيام من الإصابة بالفيروس.



وأكّد أن العلاج يجب أن يصرف في الصيدليات بوصفة طبية من طبيب مختص.



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