الصحة توضح بشأن موعد فك العزل المنزلي لمصابي كورونا

الوكيل الإخباري - نشرت وزارة الصحة تعليمات العزل المنزلي للمرضى المؤكد اصابتهم بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن فك العزل يتم في اليوم العاشر للمصاب أذا كان لا يعاني من أعراض وإذا كانت أعراض خفيفة بعد 13 يوماً على ان لا يكون هناك اعراض آخر 3 ايام ولا يتم اعادة الفحص له.

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وكان قد نشر موقع "الوكيل الإخباري" تعليمات العزل المنزلي للمرضى المؤكد اصابتهم بفيروس كورونا.

وبينت الوزارة، أن اللجوء للعزل المنزلي، يتم بعد ظهور نتيجة فحص (pcr) ايجابية للمريض دون أن تظهر عليه أعراض، بحيث يتم عزله 10 أيام وحجر أفراد اسرته لمدة 10 أيام من تاريخ ظهور النتيجة.



