الصحة : جرش أصبحت من البؤر الساخنة وتكثيف للجولات على المنشأت

الوكيل الإخباري - قال الأمين العام للرعاية الصحية والأوبئة رائد الشبول، السبت، إن نتائج فحوصات مصادر المياه في محافظة جرش أظهرت بأنها سليمة وغير ملوثة.

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وأضاف الشبول، أن جرش أصبحت من البؤر الساخنة وهي من المحافظات التي تم تغيير الاستراتيجية فيها لجمع العينات من أسبوعين لأسبوع واحد من المنشآت الغذائية.



وبيّن إنه سيتم تكثيف الجولات وزيادة الكوادر الرقابية على المنشآت الغذائية بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء على المنشآت الغذائية خاصة في فصل الصيف.



وأشار الشبول إلى أن عدد حالات الاشتباه بالتسمم التي راجعت مستشفى جرش الحكومي بلغت 41 وغادرت جميعها باستثناء حالتين ما زالت قيد العلاج وصفت بالـ "مستقرة". ( المملكة )

