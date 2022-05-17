إدراج وادي رم ضمن الوجهات السياحية والترفيهية للخطوط القطرية

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- أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إدراج منطقة "وادي رم" ضمن وجهاتها السياحية والترفيهية التي بدأت الترويج لها للسفر وقضاء إجازات ممتعة خلال موسم الصيف المقبل.وقالت الخطوط الجوية القطرية في بيان اليوم الثلاثاء، إنها ستتيح خيارات سفر مذهلة خلال الصيف الحالي، وذلك مع تسيير رحلات جوية يومية عبر مطار حمد الدولي، إلى شبكة وجهاتها العالمية، مع إتاحة العديد من خيارات الترفيه الاستثنائية من بينها الأردن.وأوضحت أن المسافرين سواء كانوا يرغبون بقضاء العطلة الصيفية في وجهة شاطئية هادئة، أو الاستمتاع بأجواء المدينة الصاخبة، أو استكشاف وجهات المغامرات المذهلة، أو لقاء الأهل والأصدقاء، فإن جدول رحلات الخطوط الجوية القطرية يضم كل الوجهات الترفيهية التي يرغبون بها.وتتيح الناقلة القطرية حاليا، خيارات سفر إلى أكثر من 140 وجهة عالمية، بما في ذلك العديد من وجهات العطلات العالمية الرئيسية، مع تقديم أعلى مستويات الراحة والخدمات الاستثنائية للمسافرين ليحظوا برحلة لا تُضاهى، خاصة في "وادي رم" .وأشارت الناقلة القطرية إلى أنها تسير حاليا نحو 21 رحلة مباشرة أسبوعيا إلى مطار الملكة علياء الدولي بمعدل ثلاث رحلات يوميا، وهو من أعلى عدد الرحلات التي تسيرها الناقلة إلى دولة عربية.وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، إنه واثق بعودة قوية للسفر الترفيهي هذا الصيف، داعيا جميع المسافرين للاستمتاع بالسفر مع الخطوط الجوية القطرية كجزء من عطلتهم، ليحظوا بخدمات الناقلة وضيافتها من فئة 5 نجوم على متن الطائرة.وأضاف انه في الوقت الذي ندرك فيه بأن العامين الماضيين كانا في غاية الصعوبة بالنسبة لأي شخص كان يرغب بالسفر، إلى جانب التحديات التي واجهها قطاع السفر بصورة عامة، إلا أن تخفيف القيود المفروضة على السفر في العديد من دول العالم من شأنه المساعدة في تعافي قطاع السفر الدولي بشكل أسرع.