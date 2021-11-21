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الأحد، 21-11-2021 11:24 ص

الصحة: دخلنا بموجة كورونا الثالثة

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الوكيل الإخباري– أكّد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أنّ الأردن دخل في الموجة الثالثة لفيروس كورونا.اضافة اعلان


وأضاف البلبيسي، أنّ الأسابيع الماضية شهدت ارتفاعا بعدد حالات فيروس كورونا من أسبوع لآخر بعدد يبلغ (2000-3000) لكن الأسبوع الوبائي الماضي شهد زيادة عن الأسبوع الذي سبقه بعدد إصابات يبلغ 5000.

ويعتقد أنّ الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في الموجة الجديدة التي سنحدد فيها موقعنا بالمستجدات الوبائية، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية ارتفعت إلى 8 بالمئة.

وشدد على أن نسب إشغال أسرة المستشفيات ما زالت مطمئنة؛ إذ لم تتجاوز 30 بالمئة، مؤكدا ضرورة وجود إجراءات حاسمة من هذه اللحظة للمحافظة على ما تم إنجازه.

ونوه إلى ضرورة التعاون ما بين الوزارة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمواطنين بارتداء الكمامة وتلقي المطاعيم، مضيفا أن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى تجاوز 4 ملايين شخص.

وأشار إلى ضرورة وصول الأردن إلى تطعيم 5 ملايين شخص بحلول نهاية العام الجاري؛ وذلك للوصول إلى بر الأمان.

وقال إن الوزارة زادت أعداد الفحوصات المخبرية للكشف عن فيروس كورونا مع التأكيد أن فرق التقصي الوبائي تصل جميع المخالطين وتسحب منهم عينات.

 




 

 


 

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