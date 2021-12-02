الصحة : رقابة صارمة على المعابر الحدودية للكشف عن أية اصابة بـ اوميكرون

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد مسؤول ملف كورونا، المستشار في رئاسة الوزراء د. عادل البلبيسي، أن وزارة الصحة والجهات الصحية وضعت خططا للتعامل مع أي وضع وبائي في المملكة.



وقال ان كلّ المعابر الحدودية تخضع لرقابة صارمة للكشف عن أية اصابة بالمتحور الجديد "اوميكرون".



وشدد البلبيسي على ان الجهات الرقابية ستتحرى عن أي شخص ومكان اقامته والدول التي أقام فيها، اضافة إلى اجراء فحص التسلسل الجيني للقادمين من الدول التي تم الاعلان عن وجود اصابات بها.

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وأشار إلى أنه في حال اكتشاف أي حالة يتم الاستقصاء حولها ومعرفة مصدر ومن أين دخلت وكيف وعدد المخالطين لها واتخاذ الإجراءات بناءً على ذلك بما فيها الحجر تفاديا لانتشار الفيروس.