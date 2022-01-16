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الأحد، 16-01-2022 05:47 م

الصحة: لم نمنح أحدا استثناء من تلقي مطاعيم كورونا

وزارة الصحة


 الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الصحة أنها لم تمنح أحدا استثناء من تلقي المطاعيم المضادة لفيروس كورونا، وأنه يمكن لمراجعي المؤسسات والدوائر العامة والخاصة والمستشفيات إجراء فحص "بي سي آر" لدخولها خلال 72 ساعة من ظهور نتيجة الفحص السلبية.

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وقال الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتور رائد الشبول، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن الحالات الطارئة للمستشفيات لا يطلب منها إجراء فحص "بي سي آر" لغير المطعمين، وذلك لغايات السرعة في علاجها وعدم تأخيرها. أما الحالات العادية لمراجعي العيادات أو استلام العلاجات، بين أنه يتوجب عليهم احضار فحص "بي سي آر" سلبي النتيجة فعال لمدة 72 ساعة، أو إرسال من ينوب عنهم في استلام العلاج. وبخصوص من تلقى الجرعة الأولى ولم يأت لموعد الجرعة الثانية، أوضح الشبول أنه يمكنه إجراء فحص الـ "بي سي آر" مجانا في المراكز التابعة لوزارة الصحة المنتشرة في المملكة.

 

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