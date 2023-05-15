الصحة وشركة الحوسبة الصحية تطلقان خدمة التسجيل الذاتي على تطبيق "حكيمي"

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الصحة وشركة الحوسبة الصحية EHS المنفّذة للبرنامج الوطني لحوسبة القطاع الصحي، خدمة التسجيل الذاتي لتطبيق "حكيمي"، وذلك بهدف التسهيل على المرضى واختصاراً لوقتهم وجهدهم. اضافة اعلان





ودعت الوزارة إلى تحميل تطبيق حكيمي على الهواتف الذكية للمرضى والتسجيل ذاتياً على هذا التطبيق دون الحاجة لمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها لإتمام ذلك كما كان في السابق.



ونشرت الوزارة وشركة الحوسبة الصحية EHS على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إنفوجراف يبين خطوات التسجيل ذاتياً على هذا التطبيق.



وستتيح هذه الخدمة للمرضى التسجيل على التطبيق "حكيمي" الذي يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية، من منازلهم ودون الحاجة إلى الذهاب للمنشأة الصحية، باستخدام رمز الاشتراك الذي يتم إرساله إلى رقم الهاتف المعتمد من قبل المريض.



ويُمكّن تطبيق "حكيمي" المستخدمين والمرضى من الاطلاع على بعض المعلومات الصحية الموثقة في السجل الطبي الإلكتروني الخاص بهم مثل خاصية الاطلاع على المواعيد الطبية في عيادات الاختصاص في أي من المنشآت الصحية التي تطبق برنامج حكيم، بالإضافة إلى ميزة الاطلاع على الأدوية الحالية، الحساسيات، المطاعيم، نتائج الفحوصات المخبرية والعلامات الحيوية للمستخدم، وتم مؤخرا تفعيل خاصية الحصول على نتائج تقارير الأشعة.



كما يُمكّن هذا التطبيق مستخدميه من الاستفادة من خدمة توصيل الأدوية الشهرية من المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة لمنازل المرضى.



ويتم حالياً تطبيق هذه الخدمة في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة تشمل ١٤ مستشفى و٥٢ مركز صحي أولي وشامل.



هذا ومن الجدير بالذكر أنَّ البرنامج الوطني لحوسبة القطاع الصحي "حكيم" يُطبق حالياً في أكثر من 220 منشأة صحية في المملكة تضم مستشفيات حكومية وعسكرية ومراكز صحية شاملة وأولية، إضافة إلى مكتبة الأردن الطبية الإلكترونية "عِلم" و"أكاديمية حكيم"، وبرنامج تحليل البيانات الصحية "هدى".