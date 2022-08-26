الصحة: 36 ممرضاً لكل 10 آلاف أردني

الوكيل الاخباري - قالت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية الدكتورة الهام خريسات، إن النظام الصحي في المملكة يتضمن القطاع العام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى القطاع الخيري.

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وأضافت خريسات، خلال استضافتها على برنامج 60 دقيقة عبر التلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، أن الأردن يتمتع بنظام صحي يعد متميزا ومرموقا على مستوى المنطقة مع التأكيد على أن القطاع يسهم بـ3.2% من الناتج المحلي الإجمالي.



ولفتت إلى أن النظام الصحي يمتلك بنية تحتية مرموقة في مجال الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية، حيث هناك شبكة واسعة الانتشار من المراكز الصحية يبلغ عددها حوالي 700 إلى جانب 33 مستشفى حكومي و15 عسكري، بالإضافة إلى 72 مستشفى في القطاع الخاص.



وعن النسب، نوهت إلى أن الأردن لديه 36 ممرضا لكل 10 آلاف أردني التي تعد هذه النسبة بشكل طفيف عن المستوى العالمي الذي يبلغ 39 ممرضا لكل 10 آلاف شخص.



وعن الأطباء، بينت أن المملكة لديه 28 طبيبا لكل 10 آلاف أردني مع التأكيد على أن الرقم أعلى من المستوى العالمي.



وعن الصيادلة، أشارت إلى أن الرقم يتمثل بـ 14 صيدليا لكل 10 آلاف أردني.

