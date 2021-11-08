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الصفدي : لا بديل لحل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران 1967

مصدر : لا عودة للحظر الشامل في الأردن

الإثنين، 08-11-2021 06:22 م

الصفدي : لا بديل لحل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران 1967

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الوكيل الاخباري - حذّر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي من استمرار غياب أفُق العودة لمفاوضاتٍ جادةٍ وفاعلةٍ لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة.

وشدّد الصفدي خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند على أنّ لا بديل لحل الدولتين الذي يُجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ سبيلاً لتحقيق السلام الشامل الذي يُشكل خياراً استراتيجياً، وضرورةً لكل دول المنطقة وشعوبها.

وأكّد الصفدي خلال اللقاء على أنّ الأردن سيظُل يعمل من أجل إيجاد الأفق السياسي الحقيقي للوصول إلى حل الدولتين وتحقيق السلام العادل.

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