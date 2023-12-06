الصفدي: لن نقبل بتنفيذ الأجندة الإسرائيلية في المنطقة

الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية أيمن الصفدي، إن على المجتمع الدولي أن يتحرك حماية لمصالحه على الأقل في المنطقة.

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وأضاف الصفدي، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن هناك تصعيد عربي في المواقف، ونحن نركز على وقف الحرب والجرائم في غزة والضفة الغربية، مؤكدا ان العمل جار على الجانب الانساني الى جانب العمل السياسي لتعرية ازدواجية المعايير الدولية.



وبين أن جهود تتكرس للتصدي لأي محاولة إسرائيلية لفصل غزة عن الضفة الغربية، مؤكدا انه اذا ارادات الولايات المتحدة استقرار المنطقة عليها مواجهة اسرائيل.

ونوه الى ان " اسرائيل" ما زالت مصممة على عدوانها على الشعب الفلسطيني، مشددا على انه لن نقبل بتنفيذ الأجندة الإسرائيلية في المنطقة.



