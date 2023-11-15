حزب الاتحاد الوطني يدين الاعتداء على المستشفى الميداني الأردني في غزة

الوكيل الاخباري - أدان حزب الاتحاد الوطني الأردني ونستنكر بأشد العبارات الاعتداء على المستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة.

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وقال في بيان صادر عنه "بكل كلمات الغضب والاستنكار، يعبر حزب الاتحاد الوطني الأردني عن بالغ إدانته واستنكاره للهجوم الذي استهدف المستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة، مما أدى إلى إصابة عدد من الكوادر الطبية الأردنية أثناء أدائهم لواجبهم الإنساني في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين."



وتابع "نقف صفًا واحدًا مع جلالة الملك عبدالله، مؤكدين دعمنا الكامل للإجراءات الحازمة والمواقف السياسية القوية التي يتخذها في مواجهة التحديات والتصعيدات من قبل الكيان المتطرف."



وأكد إن هذا العمل العدواني، الذي يتنافى مع كل المبادئ والأعراف الدولية، يمثل اعتداءً صارخًا على القيم الانسانية والجهود الإغاثية المبذولة لمساعدة الأبرياء في مناطق الصراع مشيرا الى أن استهداف المنشآت الطبية والكوادر العاملة فيها يعد جريمة حرب ويجب ألا يمر دون عقاب.



وطالب الحزب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية باتخاذ موقف حاسم وفوري لحماية الطواقم الطبية والمرافق الصحية في مناطق النزاع، مؤكدا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا العدوان.



وختم "نقف بكل قوة وعزم مع أشقائنا في فلسطين، ونؤكد على التزامنا الراسخ بدعم الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع وحقه في الحياة الكريمة والحرية."

