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الجمعة، 10-11-2023 06:50 م

الصفدي يبحث مع نظيره الباكستاني الجهود المبذولة لوقف الحرب على ‎غزة

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الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري في ‎الرياض على هامش أعمال اجتماع مجلس وزراء خارجية ‎منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للقمة الإسلامية الاستثنائية الثامنة.اضافة اعلان


وبحث الجانبان الجهود المبذولة لوقف الحرب المستعرة على ‎غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع.

وأكد الوزيران، أهمية البناء على القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ضرورة وقف الحرب وضمان حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

 




 

 


 

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