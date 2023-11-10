الصفدي يبحث مع نظيره الباكستاني الجهود المبذولة لوقف الحرب على ‎غزة

الوكيل الإخباري -
التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري في الرياض على هامش أعمال اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للقمة الإسلامية الاستثنائية الثامنة.اضافة اعلان
وبحث الجانبان الجهود المبذولة لوقف الحرب المستعرة على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع.
وأكد الوزيران، أهمية البناء على القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ضرورة وقف الحرب وضمان حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.