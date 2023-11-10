الصفدي يبحث مع نظيره الباكستاني الجهود المبذولة لوقف الحرب على ‎غزة

الوكيل الإخباري -

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التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري في ‎الرياض على هامش أعمال اجتماع مجلس وزراء خارجية ‎منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للقمة الإسلامية الاستثنائية الثامنة.وبحث الجانبان الجهود المبذولة لوقف الحرب المستعرة على ‎غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع.وأكد الوزيران، أهمية البناء على القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ضرورة وقف الحرب وضمان حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.