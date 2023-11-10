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جيش الاحتلال: أبرز إنجازات اليوم كانت تنفيذ هدن إنسانية في غزة

الجمعة، 10-11-2023 08:35 م

الأمير راشد يجدد التأكيد على موقف الأردن الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

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الوكيل الإخباري-  أجرى سمو الأمير راشد بن الحسن، مستشار جلالة الملك ورئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أمس الخميس، عددا من اللقاءات على هامش أعمال مؤتمر باريس الإنساني حول غزة، الذي شارك فيه مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني.

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فقد التقى سموه رئيس وزراء إيرلندا إيريك فارادكار، ووزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، ونائب المدير التنفيذي ورئيس مسؤولي العمليات ببرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو، ووكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا.


وجدد سموه، خلال اللقاءات، التأكيد على موقف الأردن الداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية والطبية التي يتم إرسالها إلى القطاع بصورة مستمرة وفتح ممرات إنسانية جديدة، مشددا على دعم المملكة الثابت للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة والجهود الأردنية المستمرة في توفير المساعدات للأهل في غزة.


كما أكد سموه أهمية السماح بإدخال الوقود إلى القطاع وتمكين فرق الإغاثة من القيام بعملهم وتوزيع المساعدات، داعيا إلى إيجاد وتوفير آليات لتحلية المياه وتوفير مياه نظيفة في غزة.


وتناولت اللقاءات ضرورة تنسيق عمل المنظمات الإنسانية الدولية لتحديد الاحتياجات في غزة وتلبيتها على أرض الواقع.


ودعا سموه إلى حماية الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية من الانتهاكات التي ترتكب بحقهم.


وكانت فرنسا قد استضافت المؤتمر الإنساني حول غزة لبحث الجهود الدولية لتنسيق المساعدات وإيصالها إلى قطاع غزة.

 




 

 


 

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