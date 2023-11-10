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القسام تعلن عن تدمير 8 مدرعات للاحتلال وقصف تل ابيب وقاعدة رعيم وكيبوتس نيريم

الجمعة، 10-11-2023 05:43 م

وزير الخارجية يلتقي نظيره الماليزي

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الوكيل الإخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الماليزي، زمبري عبد القادر في ‎الرياض، اليوم الجمعة، محادثات على هامش أعمال اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للقمة الإسلامية الاستثنائية الثامنة، تناولت التطورات الخطيرة في ‎ غزة، وسبل تكثيف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة وما تنتجه من كارثة إنسانية، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والعاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.اضافة اعلان


كما تناول الاجتماع، القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن ضرورة وقف الحرب وضمان حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية، وضرورة البناء عليه وضمان تنفيذه.

 




 

 


 

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