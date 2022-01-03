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الإثنين، 03-01-2022 06:17 م

وزير الخارجية يجري محادثات شاملة مع نظيره السعودي

الصفدي


الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال استقباله، اليوم الاثنين، وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان، محادثات شاملة ركزت على الخطوات والبرامج التي تنفذها المملكتان الشقيقتان لزيادة التعاون في مختلف المجالات بما يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية وتنفيذاً لتوجيهات القيادتين الشقيقتين.

وأكّد الوزيران مركزية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع المملكتين ومأسسة عملية توسعة التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والبيئية، والتنسيق والتواصل إزاء القضايا الإقليمية خدمةً للمصالح المشتركة والقضايا العربية والإسلامية.

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