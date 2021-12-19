الصفدي يؤكد ضرورة العمل بشكل فاعل ومنهجي لمساعدة الشعب الأفغاني

الوكيل الاخباري - اكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، ضرورة العمل بشكل فاعل ومنهجي لمساعدة الشعب الأفغاني الصديق، الذي تقف بلاده على مفترق رئيس.



وشدد الصفدي باسم المجموعة العربية في منظمة التعاون الإسلامي في افتتاح دورة استثنائية حول الوضع الإنساني في أفغانستان اليوم، بدعوة من المملكة العربية السعودية، على أهمية توجه المنظمة للتوافق على آلية مساعدات إنسانية فاعلة وعاجلة لمساعدة الشعب الأفغاني. وثمن الصفدي باسم المجموعة العربية استضافة باكستان للدورة الاستثنائية السابعة عشرة وشكر السعودية على المبادرة للدعوة إلى انعقادها.

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