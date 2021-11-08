الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع وزيرة خارجية النرويج

الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع وزيرة خارجية مملكة النرويج أنيكين هويتفيلد، جرى خلاله تأكيد الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الأردنية-النرويجية، وزيادة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية.
وهنّأ الصفدي هويتفيلد بتوليها مسؤولياتها وزيرةً للخارجية، وأكدّ التطلع لاستمرار العمل معاً لزيادة التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
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