الإثنين 08-11-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

لجنة الاوبئة تدعو لأخذ جرعة ثالثة معززة

الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع وزيرة خارجية النرويج

هيئة الاعتماد تبحث التعاون المشترك مع اعتماد الكليات الدولية

استشاري يحذر من انتكاسة وبائية شديدة جدا بالاردن

وزير العمل يبحث مع نظيره العراقي التعاون في المجالات العمالية

حملة لإعطاء لاجئين سوريين لقاح كورونا في المخيم الإماراتي الأردني

وزير الصحة : لا تراجع عن التعليم الوجاهي

الحكومة : الوضع الوبائي لا يزال تحت السيطرة

مصدر : لا رحيل للحكومة

الإثنين، 08-11-2021 09:41 م

الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع وزيرة خارجية النرويج

الصفدي


الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع وزيرة خارجية مملكة النرويج أنيكين هويتفيلد، جرى خلاله تأكيد الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الأردنية-النرويجية، وزيادة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية.

وهنّأ الصفدي هويتفيلد بتوليها مسؤولياتها وزيرةً للخارجية، وأكدّ التطلع لاستمرار العمل معاً لزيادة التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

هيئة الاعتماد تبحث التعاون المشترك مع اعتماد الكليات الدولية

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)

وزير العمل يبحث مع نظيره العراقي التعاون في المجالات العمالية

f

حملة لإعطاء لاجئين سوريين لقاح كورونا في المخيم الإماراتي الأردني

مدرسة

وزير الصحة : لا تراجع عن التعليم الوجاهي

كورونا الوكيل

الحكومة : الوضع الوبائي لا يزال تحت السيطرة

مبنى-رئاسة-الوزراء-copy

الحكومة : المحافظة على استقرار الأسعار لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

أخبار متعلقة
w

مفتي عام المملكة يحاضر في كلية الدفاع الوطني

الخصاونة

بتوجيهات ملكية .. مجلس الوزراء يصدر قراراً بشأن وزارة الاستثمار

ليلى

وفاة الأديبة الأردنية لـيلى الأطرش

الخصاونة لوغو

لقاء مرتقب للخصاونة للاعلان عن اجراءات حكومية

fff

السفير القضاة يقدم أوراق اعتماده لرئيسة جمهورية ملدوفيا

محروق

لا رسوم أو ضرائب على شراء السولار لتعزيز المخزون