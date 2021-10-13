لا رسوم أو ضرائب على شراء السولار لتعزيز المخزون

الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة على عدم تحميل أيّ رسوم أو ضرائب على الكميّات المراد شراؤها لتعزيز مخزون الحكومة الاستراتيجي من مادة (السولار)، الذي يتمّ استخدامه في الحالات الطّارئة ولا يتمّ بيعه في السّوق المحليّة.



ويهدف القرار إلى المحافظة على أكبر كميّة ممكنة من المخزون الاستراتيجي الذي سيتمّ استخدامه في الحالات الطّارئة.

اضافة اعلان