الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية سلوفاكيا الجديد راستيسلاف كاتشر

الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية جمهورية سلوفاكيا الجديد راستيسلاف كاتشر، جرى خلاله تأكيد استمرار العمل على تطوير العلاقات الثنائية وفي إطار الاتحاد الأوروبي.



وهنّأ الصفدي كاتشر على تسلمه مسؤولياته وزيراً للخارجية، وأكّد الحرص على استمرار العمل على زيادة التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين.

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