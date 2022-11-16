الخميس 17-11-2022
الوكيل الاخباري

مصابين إثر انفجار "خزان غاز سائل" في السليمانية بالعراق

غزة.. وفيات وإصابات بحريق كبير ببناية سكنية في جباليا

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

مصرع 4 أشخاص بتحطم مروحية وسط المكسيك

دولة أوروبية توصي بتطعيم الرضع ضد كورونا في حالات معينة

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

الجزائر تؤجل فوائد مديونية كوبا لها

الأربعاء، 16-11-2022 09:27 م

الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية سلوفاكيا الجديد راستيسلاف كاتشر

1120221418545864151113


الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية جمهورية سلوفاكيا الجديد راستيسلاف كاتشر، جرى خلاله تأكيد استمرار العمل على تطوير العلاقات الثنائية وفي إطار الاتحاد الأوروبي.

وهنّأ الصفدي كاتشر على تسلمه مسؤولياته وزيراً للخارجية، وأكّد الحرص على استمرار العمل على زيادة التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
720229134630333937683

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

1668704054571

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

eee

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

w

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

مبنى رئاسة الوزراء

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

10202221162358331553535

زراعة كفرنجة تنفذ حملات لتنظيف قنوات الري

أخبار متعلقة
1c88a7ce-1c4b-432e-ad2e-b3e432701209

ملك السويد يفتتح المبنى الجديد لسفارة بلاده في عمّان

مبنى رئاسة الوزراء

مستشار حكومي: الأردن اشترى قبل 10 أيام لوازم فحص سريع للتحري عن الكوليرا

10202229212235928164241

أردنيان يتفوقان بمنافسات تحدي القراءة العربي بدبي

8202229125716472323295

وزير الخارجية يشارك في أعمال منتدى صير بني ياس

6363833b41bb6

روسيا تؤكد مواصلة التعاون مع الأردن في مجالات الزراعة والطب والتعليم

www

انطلاق فعاليات التمرين الأردني المصري المشترك (العقبة/7)