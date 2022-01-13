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الخميس، 13-01-2022 11:50 م

الصفدي يجري مباحثات مع نظيرته الكندية

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الوكيل الاخباري - اجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيرته الكندية ميلاني جولي، اليوم الخميس، محادثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتناولت أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية.

وأكّد الوزيران خلال المحادثات، التي تمّت عبر اتصالٍ هاتفي، استمرار العمل على توسعة التعاون في مختلف المجالات. وأكّد الصفدي، الذي هنّأ جولي على توليها مسؤولياتها وزيرةً للخارجية في شهر تشرين الأول الماضي، الأهمية التي توليها المملكة لعلاقاتها مع كندا، وثمّن الدعم الذي تقدمه بلادها للأردن لمساعدته على رفد مسيرته التنموية. وبحث الوزيران القرض المُيسّر الذي أعلنت كندا توفيره للأردن من أجل دعم قطاع التعليم في سياق التعاون المستمر لدعم العملية التنموية في المملكة. 

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