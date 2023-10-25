الصفدي يجري محادثات مع مسؤولين بشأن غزة



الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي الأربعاء، مع مسؤولين أوروبيين وقطريين وبحرينيين ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.



وأجرى الصفدي، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، محادثات هاتفية لمتابعة الجهود المبذولة لوقف الحرب، وضمان حماية المدنيين.



وأكد الصفدي ضرورة وقف الحرب والتدهور الخطير في قطاع غزة، وضرورة إنهاء هذه المأساة الإنسانية التي إن استمرت ستدفع المنطقة برمتها إلى الهاوية.

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