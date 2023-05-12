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الجمعة، 12-05-2023 09:39 م

الصفدي يلتقي مجموعة من النواب بالبرلمان الألماني

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الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، في مبنى البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) في برلين، مجموعة من النواب، أعضاء لجنة الشؤون الخارجية، يمثلون أحزاباً سياسية مختلفة في البرلمان، برئاسة النائب نيلز شميد.

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كما التقى الصفدي في اجتماع آخر، مجموعة من نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم برئاسة النائب غابريلا هاينريش، يمثلون عدداً من اللجان البرلمانية، بما فيها الدفاعية والمالية والشؤون الخارجية.


واستعرض الصفدي، خلال اللقاءين، الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وألمانيا، مؤكداً الحرص المشترك على تطويرها نحو آفاق أرحب في كافة المجالات، ومشيداً بالعلاقات التاريخية بين البلدين، والتي يُحتفل هذا العام بمرور سبعين عاماً على تأسيسها.


كما بحث الصفدي في الاجتماعين العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والأزمة السورية، وآثار استضافة اللاجئين على المملكة.

 

وثمن الصفدي الدعم المستمر الذي تقدمه ألمانيا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).


كما عقد الصفدي اجتماعاً مع عدد من أعضاء مجلس النواب لولاية برلين، شارك فيه وزير الإعمار والتنمية في ولاية برلين.


وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والصحة.

 

وتطرق الصفدي إلى الاتفاقية الموقعة بين الأردن وألمانيا عام 2021 لتسهيل استقطاب وتوفير فرص العمل للأردنيين في ألمانيا في قطاعات الصحة والتمريض والهندسة، والفنيين المؤهلين ضمن برامج التدريب المهني.

 




 

 


 

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