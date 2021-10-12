الصفدي يهنئ نظيره العراقي بنجاح العملية الانتخابية

الوكيل الاخباري - هنأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق فؤاد حسين، بنجاح العملية الانتخابية.



واعتبر أن نجاح العملية الانتخابية يعد إنجازا وازنا جديدا على طريق إعادة البناء، وتحقيق طموحات الشعب العراقي الشقيق. وأكد الصفدي وقوف المملكة بكل إمكاناتها إلى جانب العراق الشقيق، ودعم جهود الحكومة العراقية للحفاظ على الاستقرار، وحماية مصالح العراق وسيادته.

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