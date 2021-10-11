الإثنين 11-10-2021
الوكيل الاخباري

الوهادنة : 47% ممن تلقوا المطعوم بالأردن أخذوا فايزر

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة العمري

العراق تعلن نتائج الانتخابات التشريعية بنسبة مشاركة 41 بالمئة

راصد: حكومة الخصاونة الأعلى بعدد الوزراء

الشعب النيابية تؤكد أهمية إيجاد مشاريع إنتاجية وتنموية مستدامة بمناطق البادية

بحث سبل التعاون العلمي بين اليرموك وماليزيا

تشييع جثمان الإعلامي عصام العمري

التربية : الوزارة عملت على زيادة أعداد المدارس

انخفاض أسعار الذهب عالميا

صور أداء اليمين لوزراء الخصاونة الجدد

الإثنين، 11-10-2021 02:44 م

الوزراء الباقون في حكومة الخصاونة - أسماء

الاردن اولا


الوكيل الإخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الاثنين، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة.

اضافة اعلان


وتاليا أسماء الوزراء الذين بقوا في مواقعهم دون أي تغيير:


نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي


نائب رئيس الوزراء للشؤون المحلية، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان


وزير الدولة للشؤون السياسية موسى المعايطة


وزير العدل أحمد نوري زيادات


وزير المالية محمد العسعس


وزير الشباب محمد سلامة النابلسي


وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة 


وزير الداخلية مازن الفراية


وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية د. محمد الخلايلة


وزير الأشغال العامة والإسكان م. يحيى الكسبي


وزير الزراعة م. خالد الحنيفات


وزير السياحة والآثار نايف الفايز


وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم مشهور الجازي


وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة 


وزير الصحة د. فراس الهواري


وزير المياه والري م. محمد النجار


وزير النقل وجيه عزايزة


وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي رابعة العجارمة


وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح


وزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي د. "نواف وصفي" التل


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102021574940606611530

الوهادنة : 47% ممن تلقوا المطعوم بالأردن أخذوا فايزر

1020219162855866883107

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة العمري

الخصاونة

راصد: حكومة الخصاونة الأعلى بعدد الوزراء

1020216182925514189836

بحث سبل التعاون العلمي بين اليرموك وماليزيا

eCsDAxvAnYqkzW8v8MyGwvh78bYwHA8QXIYeL8RO

تشييع جثمان الإعلامي عصام العمري

مدرسة

التربية : الوزارة عملت على زيادة أعداد المدارس

أخبار متعلقة
خصاونة 3

تعديل وزاري على حكومة الخصاونة خلال ساعات

620211091621497821567

أبرز الوزراء المغادرين من حكومة الخصاونة

الخصاونة

الخصاونة يوجه بإعادة النظر ببعض حالات استيداع للمعلمين

الملك 4

الملك يلتقي رئيس البنك الدولي اليوم

q

الخصاونة يصل إلى القاهرة ومدبولي في استقباله

خ

الخصاونة: تسريع وتيرة ايصال الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان