الوزراء الباقون في حكومة الخصاونة - أسماء

الوكيل الإخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الاثنين، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة.

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وتاليا أسماء الوزراء الذين بقوا في مواقعهم دون أي تغيير:



نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي



نائب رئيس الوزراء للشؤون المحلية، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان



وزير الدولة للشؤون السياسية موسى المعايطة



وزير العدل أحمد نوري زيادات



وزير المالية محمد العسعس



وزير الشباب محمد سلامة النابلسي



وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة



وزير الداخلية مازن الفراية



وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية د. محمد الخلايلة



وزير الأشغال العامة والإسكان م. يحيى الكسبي



وزير الزراعة م. خالد الحنيفات



وزير السياحة والآثار نايف الفايز



وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم مشهور الجازي



وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة



وزير الصحة د. فراس الهواري



وزير المياه والري م. محمد النجار



وزير النقل وجيه عزايزة



وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي رابعة العجارمة



وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح



وزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي د. "نواف وصفي" التل

