الصناعة والتجارة تبيّن سبب إلغاء السقوف السعرية للدجاج

الوكيل الإخباري -

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قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين إن إلغاء قرار تحديد السقوف السعرية للدجاج جاء نتيجة انخفاض واضح في أسعار الدجاج الطازج والمباع من خلال النتافات .وبينت الوزارة، في توضيح لها نشرته على تويتر، أن القرار جاء بعد انخفاض أسعار الدجاج بشكل واضح وبأقل من السقوف السعرية التي كانت محددة، ويباع الدجاج الطازج حاليا بأقل من دينارين للكيلو غرام الواحد،وأشارت إلى أن المباع من خلال النتافات بأقل من 165 قرشا للكيلو وفي بعض المناطق يبلغ بـ 130-135 قرشا، وبالتالي لم يعد أي داع لبقاء القرار.