الصناعة والتجارة تحقق إنجازات مهمة لحماية المنتج الوطني

الوكيل الإخباري - حققت وزارة الصناعة والتجارة والتموين إنجازات مهمة محليا وخارجيا، على صعيد الإجراءات المتخذة لحماية المنتج الوطني من خلال تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتعلقة بتدابير الوقاية ومكافحة الإغراق ومكافحة الدعم.

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وقالت مدير مديرية حماية الإنتاج الوطني في الوزارة المهندسة ميسون أبو بكر، إن الوزارة تمكنت من استثناء الصناعات النسيجية الأردنية من رسوم مكافحة الإغراق الذي فرضته المغرب على وارداتها من هذه الصناعات من بلدان أخرى؛ وذلك في إطار القضية التحقيقية التي تمت بشأن إغراق السوق المغربي بالسجاد من عدة مناشئ.



وأشارت إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة وما تضمنته من تقديم دفوعاتها القانونية والفنية وكافة الأدلة والتحليلات إلى سلطة التحقيق المغربية في إطار تحقيق مكافحة الإغراق الذي كان قد بدأته سلطات التحقيق المغربية بتاريخ 31 كانون الأول 2020 على وارداتها من سلعة السجاد وغيره من الأغطية الأرضية النسيجية من عدة مناشئ.



وأضافت أن الوزارة تعاملت العام الماضي مع 21 شكوى بخصوص تزايد المستوردات، والرد على 7 استشارات للصناعة الوطنية خاصة بتزايد المستوردات وتشريعات حماية الإنتاج الوطني، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن الصادرات الأردنية في 3 قضايا مكافحة إغراق موجهة ضد الصادرات الأردنية.



وقامت الوزارة بدراسة حوالي 300 طلب لإصدار رخص استيراد لتنظيم استيراد سلعة بروفيلات الألمنيوم.