الصناعة والتجارة: سقف سعري جديد لأي سلعة ترتفع أسعارها بدون مبرر

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي انه سيتم وضع سقوف سعرية جديدة للمواد التموينية اذا كان سعرها مرتفع دون مبرر.

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وأضاف البرماوي لـ " الوكيل الإخباري" أنه حتى الآن لا يوجد قوائم سعرية جديدة غير تلك التي أعلن عنها سابقا، موضحا أن الرقابة متواصلة على الالتزام بالسقوف دون مغالاة.



وأعلنت الوزارة، اليوم الثلاثاء، قائمة بالسقوف السعرية المحددة من قبلها.

وقالت إن فرق الرقابة المنتشرة في محافظات المملكة كافة تواصل رقابتها على الأسواق ومتابعة الالتزام بالسقوف السعرية التي أعلنتها الوزارة لعدد من السلع.



وتاليا القائمة:





