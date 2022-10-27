الجمعة 28-10-2022
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الخميس، 27-10-2022 07:10 م

الصندوق الأردني الهاشمي ينفذ يومًا تطوعيًا في العقبة

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الوكيل الاخباري - نظم الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهيئة شباب كلنا الأردن ومنظمة كروس كلتشر، اليوم الخميس، حملة تطوعية تفاعلية وتوعوية؛ لتعزيز روح العمل التطوعي لدى الطلبة وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن إمكاناتهم وتنمية الحس الإبداعي لديهم.

وتضمنت الحملة، التي شارك فيها 150من طلبة مدرسة ذات الصواري الأساسية، ألعابا رياضية وإبداعية وتلي ماتش ومحاضرات توعوية هادفة عن التنمر المدرسي والنظافة الشخصية وتطوير الذات ومفهوم التطوع والتغذية السليمة.

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