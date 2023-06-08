الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يطلق فعاليات مهرجان الجميد والسمن غدا

الوكيل الإخباري - تنطلق يوم غد الجمعة، في منطقة حدائق الحسين، فعاليات مهرجان الجميد والسمن السابع، الذي ينظمه الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، بمشاركة عدد كبير من الجمعيات المنتشرة في جميع مناطق البادية الأردنية.

اضافة اعلان



وقال مدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية جمال الفايز، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن المهرجان يعتبر مناسبة وطنية لتسويق منتجات المرأة الأردنية من الجميد والسمن، ويسهل على المواطن عملية الشراء المباشر والاطلاع على منتجات سيدات البادية والاستمتاع بالأكلات البدوية والتراثية والفعاليات التراثية المصاحبة لفعاليات المهرجان.



وأضاف، أن المهرجان الذي ستبدأ فعالياته عند الساعة العاشرة صباحاً وحتى التاسعة مساءً ولمدة يومين، يساهم بشكل مباشر في تسويق منتجات الألبان والأجبان التي تشرف عليها الجمعيات النسائية المنتشرة في مختلف مناطق البادية الأردنية، الشمالية والوسطى والجنوبية.



وأكد أن المهرجان، أصبح يحظى بمشاركة واسعة من المجتمع المحلي وضيوف الأردن من العرب والأجانب.



وأوضح أن الصندوق عمل على تدريب الجمعيات على إعادة تأهيل المحميات الرعوية، بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة، لتوفير مناطق رعوية طبيعية، ذات شجيرات ونباتات رعوية ونباتات عطرية طبيعية، ما ينعكس بقيمة مضافة، إيجابية ونوعية، على جودة ونوعية هذه المنتجات.



وأشار إلى أن الصندوق استعان بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية وبرنامج إرادة وجهات متخصصة، بهدف تدريب المستفيدين ورفع سويتهم التسويقية وقدراتهم الإنتاجية، وذلك من خلال نخبة من الخبراء والمختصين الذين يقومون بتدريبهم وتأهيلهم في هذه المجالات.



وبين الفايز، أن هدف الصندوق لتحقيق التنمية المستدامة لا يقتصر على يومي المهرجان فقط وإنما يتعداه إلى ربط الجمعيات مع المراكز التجارية والمولات والمطاعم والفنادق التي تستهلك هذه المنتجات وتعرضها للمستهلك بشكل مباشر، بحيث تعتبر هذه المراكز نوافذ تسويقية للجمعيات على مدار العام.



وأشار إلى أن هناك الكثير من الجمعيات التي كانت تعمل بالطرق التقليدية وانتقلت بفضل الجهود التي يبذلها الصندوق إلى نطاقات عمل أكثر تطوراً، حيث أصبحت تمتلك مصانع ومعامل ألبان تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، موضحا أن هذا يمثل هدف الصندوق ورؤيته لتحقيق التنمية المستدامة في جميع مناطق البادية.

