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الأحد، 12-03-2023 10:51 ص

الصيادلة تطالب بضبط السوق السوداء للأدوية المهربة

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الوكيل الإخباري - قالت نقابة الصيادلة، اليوم الأحد، إن هناك أدوية تدخل الأردن عبر بعض شركات النقل والمعابر الحدودية، ومسافرين بهدف الاتجار في سوق سوداء، وبدون معايير صحية وضوابط ومن قبل منتحلين صفة الصيادلة.

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وحذرت النقابة، في بيان، من خطورة دخول الأدوية إلى الأردن عبر بعض التطبيقات غير المرخصة والتي لا تطابق المعايير الطبية.


ورأت أنه لا يوجد مانع بأن يدخل المسافر أدويته الخاصة وبكميات للاستخدام الشخصي، مطالبة الحكومة بالتعميم على المعابر الحدودية بتطبيق المعايير الدولية لإدخال الدواء لإيقاف العبث بصحة المواطن.


وأكدت أن هذه المشكلة تفاقمت وتحولت إلى تجارة منظمة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات "فيسبوك" وبعض التطبيقات الإلكترونية، وأن هذه التجارة غير المرخصة ومجهولة المصدر غير آمنة ضحيتها الأولى هو المواطن وصحته.


ولفت إلى أن الصيدليات الأردنية تخلو من أي أدوية مزورة أو غير آمنة.

 




 

 


 

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