الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية قبل نهاية الأحد

الوكيل الإخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين لديهم قضايا ضريبة دخل ومبيعات ‏عالقة، لاغتنام ‏فرصة قرار مجلس الوزراء وتقديم طلباتهم إلى لجنة ‏التسوية والمصالحة المشكلة في الدائرة ‏للاستفادة من إعفاء ‏كامل ‏الغرامات قبل نهاية دوام يوم الأحد المقبل، وهو آخر موعد محدد للتنسيب بالإعفاء من ‏الغرامات بنسبة 100 بالمئة.

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وقالت الدائرة في بيان صحفي اليوم الاربعاء، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه، إنه سيجري التنسيب بإعفاء ‏الطلبات التي يجري تقديمها خلال ‏الفترة من 2021/3/1 وحتى 2021/5/31 من ‏الغرامات بنسبة 50 بالمئة، ‏والطلبات التي ‏يجري تقديمها خلال الفترة من 2021/6/1 إلى 2021/7/31 بالإعفاء من الغراماتً ‏بنسبة ‏‏25 بالمئة.

وأوضحت الدائرة أنه يحق للمكلف أو وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة التسوية والمصالحات بتعبئة نموذج التسوية من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة، مشيرا إلى أنه لا يترتب دفع أية مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية أو التقسيط حتى لو جرى تقديم الطلب من أي مفوض أو وكيل عن المكلف.

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