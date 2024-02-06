الثلاثاء 06-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الضريبة تدعو للتسجيل في نظام الفوترة

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الثلاثاء، 06-02-2024 11:05 ص

الضريبة تدعو للتسجيل في نظام الفوترة

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الوكيل الإخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أصحاب الشركات والمنشآت والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة التأكد من تسجيل شركاتهم ومنشآتهم ونشاطهم بنظام الفوترة وذلك لتوفيق أوضاعهم قانونياً.

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وأشارت الدائرة بأن التسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني يمكن من استفادة المسجلين بالنظام من المزايا التي توفرها الدائرة لهم ومنها سرعة إنجاز معاملاتهم الضريبية وتسريع الحصول على براءة الذمة، وكذلك تأجيل دفع الضريبة والتخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات والمنشآت إلى مكاتب مدققي الدائرة ومعاملة الإقرارات التي يتم تقديمها من الملتزمين معاملة خاصة عند اختيار عينة التدقيق.


وأكدت الدائرة على الملزمين كافة في حال عدم قيامهم بالتسجيل حتى الآن على سرعة التسجيل في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وتوفيق أوضاعهم حسب متطلبات النظام بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.


وقالت إنه يمكن التسجيل بالنظام من خلال رابط التسجيل الآن في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني عبر الرابط التالي 

وأوضحت أنه يمكن لجميع المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس آب على هاتف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.


هاتف: -062222130 واتسآب: -062222130
البريد الإلكتروني: [email protected] فيس بوك: /ISTDJordanOfficial
إنستغرام: : /jordantax2/ تويتر /istdjordan: يوتيوب: /@jordanistd4449  


 




 

 


 

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